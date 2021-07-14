"Все, кранты": Жена умирающего в коме Мамонова впала в отчаяние

Петр Мамонов остался практически без шанса на выживание. Супруга актера сложила руки.

Звезда фильма "Остров" и знаменитый рок-музыкант находится в больнице на грани жизни и смерти. Мужчину госпитализировали более двух недель назад. Ковид не пощадил 70-летнего артиста. Не так давно появлялась надежда на выздоровление Петра Мамонова, но улучшение оказалось кратковременным. Супруга актера Ольга Ивановна больше не рассчитывает вновь увидеть любимого на ногах. Женщина смирилась — муж отправляется на тот свет.

Жена артиста сообщила, что медики оценивают состояние Петра Мамонова, как крайне тяжелое. Жизнь лежащего в коме мужчины поддерживает аппарат ИВЛ. Без него бы легкие звезды давно перестали работать. "Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания", — объявила Ольга Ивановна, отмечая, что положение безвыходное.

Супруга Петра Мамонова ощущает приближение тяжелых времен. Смерть Петра Мамонова она называет кошмаром и признается, что едва справляется с грузом отчаяния. Говорить о состоянии избранника женщине непросто. Сын попросил Ольгу Ивановну держать язык за зубами и не выкладывать лишнего. "Сейчас, когда все, кранты, чего уж там", — выразилась жена артиста.

Напомним, Петр Мамонов лежит в Коммунарке. На момент госпитализации поражение легких знаменитости достигло 85%.