"Хороши бидоны": 48-летняя Королева оголила грудь

Звезда разместила в соцсети серию фото на фоне цветов голубой гортензии. Для фотосессии артистка выбрала бело-синий наряд. Короткий топ открыл огромную грудь Наташи Королевой.
"Лето, ах лето, лето звездное, звонче пой! Лето, ах лето, лето звездное, будь со мной!", – оптимистично подписала снимки певица. Кадры многим фолловерам показались излишне экспрессивными. Мнения по поводу внешнего вида Наташи Королевой разделились.
"Хороши бидоны", "Супер красивая", – высказались фанаты исполнительницы. Однако критиков оказалось больше. Некоторые посчитали, что 48-летняя певица перестала быть похожа на себя. "Вообще ни разу не Королева", "Это ужасно. От прежней Наташи мало, что осталось", "Время не щадит никого, как это ни грустно", – прокомментировали фото звезды скептики.
Напомним, ранее россияне обвинили звезду в злоупотреблении фотошопом и фильтрами при публикации своих фото и видео. Многие отмечают, что в погоде за ушедшей молодостью знаменитость переходит рамки, и становится очевидным обман.
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