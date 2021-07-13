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Шоу-бизнес
"Соберите с пола!": выставившую напоказ все прелести Королеву затравили

"Соберите с пола!": выставившую напоказ все прелести Королеву затравили

Артистка активно ведет свой личный блог и радует поклонников самыми яркими появлениями. На этот раз она исполнила песню.
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Наташа Королева опубликовала новое видео. На кадрах она в коротком ярко-желтом платье танцует и исполняет известную композицию "Лаванда" на лавандовом поле. В глаза сразу же бросается внушительное декольте знаменитости, которого она совсем не стесняется и активно наклоняется вниз в течение всего видео.

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Звезда рассказала, что побывать в таком живописном месте всегда было ее мечтой. Она отметила, что поле и правда оказалось просто восхитительным. Также артистка подчеркнула, что лаванда якобы спасает от многих недугов: начиная от бессонницы, заканчивая депрессией. "Хочется надышаться с запасом", – поделилась она.

Многие поклонники тут же уличили Наташу Королеву в том, что она забыла слова хита Софии Ротару. Они посчитали это неуважением по отношению к легендарной исполнительнице и попросили кумира прекратить совершать подобные выходки. Другие же напомнили артистке о том, что в ее возрасте подобные наряды якобы просто непозволительны.

"Соберите грудь с пола", "Сейчас вывалятся", "Господи, зачем клоунаду то разводить. Вы ж взрослая, какое платье желтое", "Грудь наружу, как же надоели", "Неужели больше привлекать нечем? Вы же умная женщина", "Грудь валяется на поле", "Тетенька, прижмите старый зад", "Просто стыдно", "Не вытащишь из нее поля, петухов", – возмутились пользователи.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 13 июля 2021, 02:03 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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