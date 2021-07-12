Фронтмен группы "Пилот" Илья Черт угодил в реанимацию

Илья Кнабенгоф, известный под псевдонимом "Черт", оказался в отделении интенсивной терапии НИИ им. Джанелидзе. Он был госпитализирован после того, как почувствовал себя плохо. В итоге музыканту потребовалась срочная операция на сердце.
Подробностей о состоянии 48-летнего фронтмена гок-группы пока нет. Известно, что артист уже пришел в себя после случившегося и вышел на связь с прессой.
Напомним, Илья Черт является вокалистом и одним из основателей коллектива "Пилот". Группа стабильно выпускает альбомы и дает концерты. Также артист поддерживает начинающих рок-музыкантов, публикуя их работы в сборнике "Рок из подворотен".
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