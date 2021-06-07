"Наказать дурачка!": осужденный за пропаганду наркоты Моргенштерн о "спущенном сверху" приговоре

Демарш обиженного Моргенштерна стал, пожалуй, самым обсуждаемым и заметным событием отгремевшей "Премии МУЗ ТВ". Певец матерился, бесновался, показывал всем средний палец, полагая, что именно он, а не Александр Ревва достоин получить "тарелку" в номинации "Лучший исполнитель".

За день до скандальной церемонии в Москве состоялся суд над 23-летним уроженцем Уфы Алишером Тагировичем Моргенштерном. Рэпера обвиняли в пропаганде наркотиков в песнях. В итоге музыканта признали виновным и обязали заплатить 100 тысяч рублей штрафа.

Правда, его адвокат уверен, что главная цель — наказать исполнителя хоть за что-нибудь, мол, таков запрос российского общества. "Главное — наказать Моргенштерна за то, что он — Моргенштерн: если ваши дети получили двойку в школе, виноват Моргенштерн, а если получили пятерку, то это заслуга родителей", — говорил Сергей Жорин.

Сам Моргенштерн все происходящее в зале судебных заседаний назвал "большим отличным цирком" и свою вину не признал. "Свидетелям выступить не дали, – возмущается Алишер. – Даже моей возлюбленной в правы выступить отказали! Честно, я думал, что меня признают невиновным. Но в один момент, когда нам стали отказывать в очевидных вещах, мы поняли, что это было спущено сверху – наказать дурачка. Но спасибо им за это! Как все хорошо получилось! Я бы хотел, чтобы те, кто выносил мне приговор, послушали мой новый альбом!"

Алишер заявил, что настроение у него всего отличное. Несмотря на суду и скандалы на премии. "Я каждую секунду жизни праздную!" – заверил он.