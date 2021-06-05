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Шоу-бизнес
Жарче некуда: Гагарина блеснула обнаженной грудью

Жарче некуда: Гагарина блеснула обнаженной грудью

Для серьезного культурного мероприятия Полина Гагарина выбрала очень соблазнительный наряд.
прочитано 565 раз

Сегодня в Москве проходит важнейшее музыкальное событие года – 18-ая Ежегодная национальная телевизионная Премия в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2021". Все звезды российского шоу-бизнеса приготовили свои лучшие наряды и отправились на это уже культовое мероприятие. Не осталась в стороне и Полина Гагарина.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

В своем инстаграм-аккаунте певица продемонстрировала поклонникам выбранный наряд еще по дороге на премию. Гагарина сделала селфи в машине, на котором видно, что вся верхняя часть ее платья состоит из черных полосок, а между ними проглядывает голая грудь. Фанаты посчитали, что Полина выглядит очень соблазнительно и даже провокационно. Правда, многие заметили, что женщина слишком худа для такого наряда, на более внушительных формах это платье смотрелось бы еще более сексуально.

Как выяснилось позже, подол платья звезды гораздо более консервативен, чем лиф. Он состоит из плотного куска черной ткани. К тому же, артистка выбрала длину в пол. В результате все внимание публики оказалось привлечено лишь к зоне декольте певицы.

Другие знаменитости появились на премии в не менее эпатажных образах. Например, Даня Милохин приехал в "Мегаспорт" лишь в половине платья, а Моргенштерн и вовсе продемонстрировал голый торс. На фоне таких смелых нарядов полуобнаженная грудь Полины Гагариной выглядит вполне себе скромно.

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Фото: Сергей Карпухин /ТАСС
Автор: 5 июня 2021, 08:32 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Милохин в половине платья и Моргенштерн с голым торсом: курьезы и выходки на премии МУЗ ТВ

комментарии

Ответить:

Гость766219
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Они что там,глистов все наелись?Кожа и кости,скелет на скелете!
1

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