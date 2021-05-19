Восемь синяков: побитая Гагарина ужаснула народ истощенным видом

Полина Гагарина показала подписчикам пугающий снимок. Звезда предстала вся в синяках.

Последние несколько дней артистка работала на съемочной площадке нового клипа. Судя по всему, конечный результат должен превзойти все ожидания. Пока что певица держит интригу и не раскрывает подробности ролика.

Однако уже понятно, что работа над видео далась Полине Гагариной непросто. Артистка предстала перед поклонниками вся в синяках. Подписчики насчитали на теле звезды порядка восьми гематом, и это их ужасно напугало.

Фанаты умоляют Полину Гагарину быть аккуратней и беречь себя. Также народ слегка переживает за состояние артистки еще и потому, что в "Сторис" она рассказывала о том, что из-за съемок почти не ест и не спит. Некоторые и так считают, что знаменитость чересчур похудела и выглядит истощенной.

Напомним, ранее во время концерта в Челябинске у артистки вылетел сустав прямо во время выступления на сцене. Звезда прекратила петь и ее тут же увели за кулисы. Позднее знаменитость рассказала, что уже давно страдает от выпадения плечевого сустава из-за травмы, которую получила во время учебы в школе-студии МХАТ.

Как отметила Полина Гагарина, теперь это может с ней произойти в любой момент. Она научилась сама вправлять руку, однако выглядит это, по ее словам, жутко, особенно вблизи.