Восемь синяков: побитая Гагарина ужаснула народ истощенным видом

Последние несколько дней артистка работала на съемочной площадке нового клипа. Судя по всему, конечный результат должен превзойти все ожидания. Пока что певица держит интригу и не раскрывает подробности ролика.
Однако уже понятно, что работа над видео далась Полине Гагариной непросто. Артистка предстала перед поклонниками вся в синяках. Подписчики насчитали на теле звезды порядка восьми гематом, и это их ужасно напугало.
Фанаты умоляют Полину Гагарину быть аккуратней и беречь себя. Также народ слегка переживает за состояние артистки еще и потому, что в "Сторис" она рассказывала о том, что из-за съемок почти не ест и не спит. Некоторые и так считают, что знаменитость чересчур похудела и выглядит истощенной.
Напомним, ранее во время концерта в Челябинске у артистки вылетел сустав прямо во время выступления на сцене. Звезда прекратила петь и ее тут же увели за кулисы. Позднее знаменитость рассказала, что уже давно страдает от выпадения плечевого сустава из-за травмы, которую получила во время учебы в школе-студии МХАТ.
Как отметила Полина Гагарина, теперь это может с ней произойти в любой момент. Она научилась сама вправлять руку, однако выглядит это, по ее словам, жутко, особенно вблизи.
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