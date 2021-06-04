"У каждого она своя": ошарашенная Дроздова откровенно о нашумевшем памятнике Волчек

На могиле Галины Волчек на Новодевичьем кладбище установили памятник с бронзовым бюстом артистки. На открытие не пригласили ни близких друзей, ни коллег покойной звезды.

Галина Борисовна скончалась в конце 2019 года. Долгое время на могиле художественного руководителя "Современника" находился лишь крест и фотография. Многих возмущал этот факт. Теперь там появилась белая колонна с бронзовым бюстом. Однако важное для всей страны событие скрыли от широкой публики.

Мероприятие прошло крайне камерно. На нем присутствовали лишь близкие родственники. О событии сообщил Станислав Садальский, который отметил, что памятник его не впечатлил. Он рассказал, что с ним связалась бывшая невестка легенды, которая огорчена тем фактом, что никто не знает об изменениях на могиле любимой свекрови. Особенно сильно ее расстроило то, что на открытие не пришли актера театра, который был для Галины Волчек дороже всего.

Приглашения, видимо, не получил никто. Многие из тех, кто увидели фото бюста, оказались просто возмущены. Они посчитали его недостойным и изъявили желание взглянуть в глаза создателю шедевра. Ольга Дроздова рассказала, что пока не посетила кладбище, но планирует сделать это в ближайшее время.

Недавно актриса покинула театр, чтобы посвятить себя семье. Она отметила, что не будет обсуждать памятник, пока не посмотрит на могилу лично. Однако, по фотографиям, она также не осталась в восторге от бюста. Дроздова подчеркнула, что сын великой артистки видит ее так, а потому спорить она просто не может. По ее мнению, Галина Борисовна была другой. "У каждого она своя", – сказала Ольга.