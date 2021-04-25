Дроздова рассказала о проблемах в браке с Певцовым

Последние несколько месяцев социальные сети буквально пестрят подробностями личной жизни звезд. Поговаривают, что актриса намерена распрощаться со своим мужем и начать новую жизнь.
Однако Ольга Дроздова опровергла общественные домыслы, но и не стала отрицать, что между ними иногда проскакивала черная кошка. К слову, новоиспеченному политику Дмитрию Певцову приписывают многочисленные интимные связи, которые не соответствуют его семейному статусу.
Актриса признается, что у них с супругом действительно возникают сложности: ссоры обострялись из-за постоянного сидения в четырех стенах и отсутствия встреч с друзьями и деловыми партнерами. Сейчас же все недопонимания и мелкие склоки остались в позади.
"Я поближе познакомилась со своим мужем. Когда я появляюсь в соцсетях у Дмитрия Анатольевича, я такое слышу. Сначала меня обозвали такой-сякой, потом назвали нездоровой", – призналась Ольга.
По словам артистки, единственной насущной проблемой их пары является страсть Певцова к неожиданной фотографии. Мужчина предпочитает делать неудачные кадры со своей женой и публиковать их в личном блоге. После этого многочисленная аудитория обсуждает внешний вид Дроздовой и высказывает критичное мнение.
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