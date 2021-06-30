Внезапная госпитализация и скоропостижная смерть: всплыли детали ухода молодой звезды "Полицейского с Рублевки"

Накануне появилась трагическая новость. Скончался артист "Полицейского с Рублевки" Ростислав Гулбис.

Молодому мужчине было всего 32 года. Официальная причина ухода пока не озвучена, но некоторые подозревают, что все могло случиться из-за ошибки медицинских работников. Известно, что незадолго до страшного события артист был госпитализирован в одну из больниц. Сообщалось, что все произошло из-за острого панкреатита, но информация пока не подтверждена официально.

Директор звезды "Полицейского с Рублевки", Екатерина Гольцман, отметила, что пока о причинах можно лишь догадываться. Ростислав прибыл в Кострому на съемки клипа, а затем должен был вернуться в столицу. Когда актер не приехал на площадку, его начали искать работники. Оказалось, что за день до этого знаменитость увезли в больницу.

Возлюбленная Гулбиса, Виктория, рассказала, что его госпитализировали с панкреатитом, и подобное уже случалось ранее, а никаких последствий не было. В смерти мужчины пока она винит именно врачей. О личной жизни Ростислав распространяться не любил.

О Ростиславе Гулбисе всегда крайне тепло отзывались близкие и коллеги. Еще при жизни знаменитости многие отмечали, что он совсем не страдал звездной болезнью, был открытым и искренним человеком. Прощание с актером состоится третьего июля на Ваганьковском кладбище. Детали и точное время траурной церемонии будут озвучены позднее.

