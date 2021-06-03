Признали виновным: любитель петь про наркотики Моргенштерн жестоко поплатился

Следователи проверили треки артиста и обнаружили в них пропаганду наркотических веществ. Изначально артиста планировали оштрафовать на сумму в полтора миллиона рублей, однако в итоге ему назначили куда более скромный штраф. Молодой человек должен заплатить всего 100 тысяч рублей.
По словам Моргенштерна, он не считает себя виновным. Как отметил артист, строчки, которые суд счел пропагандой запрещенных веществ, в клипе произносит даже не он. Также музыкант подчеркнул, что владельцем его ютуб-канала также является другой человек.
Стоит отметить, что все заседание рэпер сидел. По словам музыканта, из-за проблем со здоровьем у него болят ноги, и судья разрешила не вставать. Как отметил Моргенштерн, ему было приятно, что во время прослушивания его треков некоторые приставы пританцовывали.
"Спасибо суду за отличное настроение, за этот цирк", – заявил артист.
Напомним, ранее в Сети на продажу выставили бюст Моргенштерна. На сайте "Авито" появилось объявление, в котором предлагали купить мраморную голову музыканта. Продавец уверял, что слепок был сделан с самого артиста, а не по фотографии. Стоит отметить, что ранее похожий бюст пропал из магазина на Кирочной улице в Санкт-Петербурге.
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