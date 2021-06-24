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Шоу-бизнес
Звезда сериала "Тайны следствия" скончалась на 54-м году жизни

Звезда сериала "Тайны следствия" скончалась на 54-м году жизни

В Театре "Русская антреприза" сообщили, что в ночь на 24 июня скончалась Инна Волгина.
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Звезда сериалов "Тайны следствия" и "Улица разбитых фонарей" долго болела, однако для коллег и друзей ее уход был все равно неожиданным. В четверг 53-летняя Инна Волгина должна была выйти на сцену в премьерном спектакле "Леди-призрак".

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Директор по общим, творческим, кадровым и административным вопросам "Русской антрепризы" Елена Феофанова заявила, что накануне артистка пожаловалась на недомогание во время репетиции. "Никто вообще не мог понять, в чем дело. Человек "сгорел", – отметила представительница театра.

В театр Рудольфа Фурманова актриса пришла в 2002-м. Несмотря на молодость, она быстро стала ведущей артисткой. Почти каждый год в театре выходили премьеры с ее участием. Друзья и коллеги скорбят по Инне Волгиной. По словам близких, она была актрисой до мозга костей.

Впрочем, это неудивительно. Звезда "Русской антрепризы" является представительницей видной актерской династии. Она была дочерью артистов Пушкинского (Александринского) театра, окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

Напомним, широкой публике она стала известна после ролей в культовых сериалах нулевых. Последней работой Инны Волгиной на экране стал документальный фильм о Рудольфе Фурманове. Лента выйдет в прокат 26 июня.

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Фото: pixabay.com
Автор: 24 июня 2021, 16:36 Источник: Фонтанка.ру ✓ Надежный источник
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