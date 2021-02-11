"Это уже разврат": Васильев покопался в гардеробе Ковальчук из "Тайн следствия"

Кутюрье отметил, что артистка обладает потрясающей фигурой типа "гитара". По словам Александра Васильева, у Анны Ковальчук красивая грудь, узкая талия и довольно широкие бедра. Звезда сериала "Тайны следствия" знает о своих достоинствах и выгодно их подчеркивает.
Ковальчук, как заметил стилист, никогда не выглядит вульгарно. Наряды, которые выбирает артистка, всегда смотрятся органично. Анна отдает предпочтения платьям с непорочным разрезом – до колена. Все что выше, считает Васильев, "это уже разврат".
В целом у актрисы довольно эклектичный гардероб. Вещи Ковальчук не имеют между собой никакой связи. Знаменитость не следит за модными тенденциями, и это хорошо прослеживается в ее внешнем виде.
"Даже не смотрит модные журналы, ей абсолютно все равно, что там придумывают дизайнеры и продают бутики", – рассудил Александр Васильев.
Ведущий "Модного приговора" подчеркнул, что не осуждает Ковальчук за невнимание к тенденциям. Более того, он хотел бы похвалить Анну за артистизм, который она проявляет.
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