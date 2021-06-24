Организаторы "Жары" возмущены ложью об отмене фестиваля

Информационные агентства и ведущие СМИ распространили новость об отмене открывшегося накануне музыкального фестиваля "Жара" в столичном "Крокусе". Оказалось – фейк. Организаторы праздника выступили с официальным заявлением.

"Фестиваль не отменен, он состоится в формате телесъемки, – заверили "Дни.ру" в пресс-службе "Жары". – Он, как и планировалось ранее, продлится до 27 июня включительно. И будет, как и в день открытия, проходить с соблюдением самых строгих мер безопасности. Мы регулярно проводим антисептическую обработку фойе и зрительного зала, повсюду стоят кварцевые лампы, на входе предлагаются в достаточном количестве маски, перчатки и санитайзеры. Правда, зрителей в зале не будет – купленные билеты они смогут обменять на другие мероприятия "Жары" в этом и будущем году".

В пресс-службе призвали СМИ не драматизировать ситуацию. "В наше трудное время мы больше всех заинтересованы в безопасности, в соблюдении всех норм и правил, – подчеркнули на "Жаре". – Мы хотим, чтобы наш музыкальный праздник запомнился только хорошим настроением".

Вся программа фестиваля, как и заявленные ранее артисты, остаются без изменений. Во второй день зрителей ждет творческий вечер Дмитрия Маликова, а также хиты 2000-х в исполнении популярных артистов. 25 июня, в третий день фестиваля пройдет творческий вечер Игоря Николаева, а также творческий вечер Олега Газманова. 26 июня состоится концерт "Григорий Лепс & Friends", а также вечер хитов 90-х. И последний день фестиваля, 27 июня, порадует зрителей выступлениями молодых и популярных исполнителей.