"Тяжело быть богатым": обнародованы кадры Савельевой в откровенном бикини

Артистка ранее активно жаловалась на жару. Видимо, она нашла выход.

Александра Савельева рассказывала, что из-за теплого прогноза ей даже пришлось изменить время тренировок по теннису, так как организм тяжело переносит такую погоду. Однако даже в пять часов солнце оказалось слишком ярким. Теперь звезда решила отправиться на городской пляж.

Выбор певицы пал на пляж номер три в Серебряном бору. Она опубликовала видео, на котором позирует в соломенной шляпе с широкими полями на фоне реки. На диве надет лишь купальник с розовым лифом без бретелек. Многих подписчиков особенно впечатлила игривая родинка на груди артистки.

"Пляжный отдых, он такой", – подписала ролик Александра Савельева. Поклонники тут же принялись по-доброму завидовать исполнительнице. Они отметили, что в такую жаркую погоду мечтают оказаться около воды. "Вот бы сейчас так", "Ой, как хорошо, хочу к Вам", "Я бы тоже сейчас искупалась", "Ой, можно тоже на пляж, хоть на такой", – взмолились пользователи.

Один из них все-таки пошутил над артисткой и иронично отметил, что "тяжело быть богатым". Другие же принялись хвалить звезду "Саша, радость наша", "Какая красивая", "Царица небесная, богиня любви", "Шикарная", – подчеркнули они.

