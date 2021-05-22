Певица Саша Савельева поделилась подробностями материнства

В 2019 году, спустя 9 лет брака, в семье Саши Савельевой и Кирилла Сафонова родился сын Леон. При этом семья всегда планировала стать родителями. Но сперва Савельева была не готова в силу молодого возраста. А после, несмотря на отличное состояние обоих супругов, длительное время паре не удавалось завести ребенка.
Однако долгожданный первенец привнес в жизнь супругов не только счастье, но и постоянные конфликты. Саша Савельева сразу решила, что первые полгода жизни сына будет находиться рядом с ним. Карьеру артистка отодвинула на задний план. В это же время и Кирилл Сафонов взял перерыв в работе и оставался дома. Из-за того, что пара все время находилась вместе, начались ссоры и трудности.
"Мы с Кириллом тогда много ссорились и сильно, из-за ерунды. Но со временем он понял, что со мной происходит, и ситуация наладилась", – призналась Савельева.
Также певица поделилась, что первые месяцы чувствовала депрессивное состояние из-за множества свалившихся на нее материнских обязанностей.
Однако сейчас, по словам Саши Савельевой, семье удалось найти гармонию. Супруги возобновили профессиональную деятельность и стали по возможности уделять внимание Леону.
Отметим, что в интервью YouTube-каналу "Мать года" Саша Савельева также откровенно рассказала о кризисе в отношениях с мужем.
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