"Выкинь парик!": новый образ Савельевой ошарашил россиян

Оказалось, что для вечеринки Олеси Судзиловской певица решила примерить на себя образ Мальвины. Она облачилась в летящее белое платье с пышными рукавами и объемным воротником. Главной изюминкой образа стали длинные голубые волосы.
Исполнительница отметила, что она в восторге от креативности своих друзей, благодаря которым ей удалось организовать такое перевоплощение. Артистка поблагодарила подругу за "веселый и душевный" праздник.
На следущий день после вечеринки Александра Савельева узнала, что скончалась артистка Татьяна Проценко, которая подарила миру образ той самой девочки с голубыми волосами. Она выразила соболезнования всем близким и родным.
Мнения поклонников относительно образа певицы разделились. Некоторые посчитали, что он совершенно не подходит ей. "Нет, не Мальвина, мне не нравится", "Вижу персонажа косплея", "Жаль, но этот образ – не ваш. Голубые волосы не идут", "Никак", "Выкинь парик, платье будет лучше", "Как-то не очень", – писали они.
Другие же просто пришли в восторг от перевоплощения Александры Савельевой. "Ой, как хороша", "Тебе очень идет", "Настоящая Мальвина", "Мальвина прекрасна", "Классный образ", "Как тебе хорошо", "Восхитительная", – писали они.
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