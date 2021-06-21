"Ты теперь умрешь!": контакт с ВИЧ-инфицированным безумцем убил Кравец

Алена Кравец – всегда желанная гостья и в эфире телеканалов, и на обложках журналов. Но очередная съемка для нее едва не закончилась трагедией.

В Москве установилась аномально жаркая погода. Поэтому очередную фотосессию с участием светской львицы и певицы Алены Кравец решили делать на природе. "Вокруг были осветители, гримеры, стилисты, продюсеры, – рассказывает Кравец. – Поэтому я не сразу заметила этого мужчину. К счастью, рядом со мной был охранник, поэтому беды удалось избежать".

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"Он подбежал ко мне со стороны и попытался уколоть медицинским шприцем, который не сразу и заметишь, – вспоминает пережитой шок Алена. – Он обзывал меня "богатой ****(цензура – Прим. ред.)", говорил, что его дети голодают, что на иголке ВИЧ – мол, он меня заразит и я умру. Слава богу, на меня была плотная блузка, руки были закрыты, поэтому уколоть он меня не смог".

Кравец признается, что в ужасе от того, сколько психически больных людей вокруг. Поэтому решила взять еще одного охранника. Напомним, несколько лет назад в соцсетях и мессенджерах много писали о посетителях кинотеатров, якобы зараженных СПИДом из-за воткнутых в кресла игл с зараженной кровью. Правда, ни в Департаменте здравоохранения, ни в Минздраве, ни в правоохранительных органах, которые должны привлекать к уголовной ответственности за умышленное заражение ВИЧ-инфекцией, эта информация тогда не была подтверждена.

"ВИЧ не живет вне жидкостей организма человека, он умирает сразу, как только кровь начинает запекаться и засыхать. И даже если кровь не засыхает, а всего лишь находится в воздухе больше двух минут, ВИЧ в ней умирает", – успокоили встревоженную Кравец специалисты.