Звезду "Пацанок" Таню Бурую жестоко избили

Татьяна Бурая и ее друзья подверглись нападению во время мирной прогулки по Москве.

Сегодня стало известно о неприятном инциденте, произошедшем еще несколько дней назад с победительницей второго сезона популярного телепроекта "Пацанки". Татьяна Бурая спокойно прогуливалась с друзьями по центру столицы, как вдруг на них напали неизвестные люди.

Двое обидчиков набросились на знаменитость и ее друзей с кулаками и нанесли им серьезные увечья. Бурой и ее подруге понадобилась срочная госпитализация – их отвезли в больницу имени Боткина, где выяснилось, что звезда "Пацанок" получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множество ушибов. Подруга Бурой в результате нападения тоже получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Также в компании с девушками был молодой человек – он отделался ушибами и растяжением связок – об этом сообщил Пятый канал.

Чуть оправившись, Татьяна вышла на связь с подписчиками в соцсетях и сама сообщила о случившемся. Девушка заявила, что она не намерена прощать своих обидчиков и уже обратилась в полицию. Стражи правопорядка организовали проверку по заявлению знаменитости. Полиция пытается выяснить личности нападавших, мотивы преступления, а также прочие обстоятельства произошедшего. Татьяна Бурая и ее друзья уже чувствуют себя немного лучше.