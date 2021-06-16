"На меня напали": известного музыканта жестоко избили на гастролях

Музыкант приехал в Сочи с друзьями и супругой и снял жилье у местных жителей, которые оказались настроены очень недоброжелательно. По словам артиста, после концерта он с друзьями культурно отдыхал на балконе и никому не мешал, но вдруг появилась хозяйка дома, которая набросилась на звезду с криками.
Женщина обвинила музыкантов в том, что они ведут себя слишком громко, а затем позвала на помощь мужа и сына, которые набросились на гостей с кулаками и оскорблениями. Негостеприимные хозяева нанесли Казанцеву удары, а после даже не хотели вызывать скорую. Впоследствии музыканта все-таки доставили в медучреждение, где мужчине диагностировали переломы лицевых костей и кровоизлияние – об этом сообщил Пятый канал.
Уже находясь с больнице, экс-солист "Лесоповала" сделал заявление в прокуратуру и Следственный комитет. Мужчина сообщил, что на него напали и ударили сзади тяжелым предметом, в результате чего он получил двойной перелом челюстно-орбитального комплекса со смещением – видео с заявлением избитый артист разместил в своем инстаграм-аккаунте.
Теперь Руслану Казанцеву предстоит операция, после которой мужчину ждет длительное восстановление, во время которого о работе придется забыть.
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