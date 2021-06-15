Истекающая слюной Бузова отлизала саму себя

Не успел отшуметь первый спектакль во МХАТе имени Горького с участием по истине прославленной актрисы Ольги Бузовой, как она снова у всех на устах. Звезда показала в своем "Инстаграм" сексуальное видео, кадры которого не оставили никого равнодушными.
В опубликованном ролике поющая ведущая лижет свое собственное отражение в зеркале, истекая слюной. Картинка очень контрастная, поэтому весь экран залит алым цветом. Ольга Бузова томно закатила глаза так, словно изнемогает от страсти и вожделения к самой себе.
Подписчики Ольги Бузовой неоднозначно отнеслись к публикации. Кто-то отметил, что это видео чересчур откровенно и носит сугубо эротический характер. Некоторые даже провели аналогию с оральными ласками и решили, что такое нельзя показывать детям.
35-летняя певица, актриса и телеведущая намекнула, что это еще не все, что она может показать. Звезда покажет, на что она способна. Что ж, раз уж Ольга Бузова стала актрисой, впереди у нее еще непаханое поле киноиндустрии. Кто знает, возможно этот ролик получит интересное продолжение.
"К порноиндустрии готовитесь?", "Очень пошло и вульгарно", – написали фанаты.
Напомним, ранее во МХАТе имени Горького состоялась нашумевшая премьера спектакля о жизни Иосифа Сталина. В роли Беллы Шанталь выступила Ольга Бузова. Спектакль вызвал массу неоднозначных мнений.
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