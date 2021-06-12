Вид 76-летней Вертинской потряс народ: Как такое возможно?

Егор Кончаловский в личном блоге поделился редким семейным фото.

На фотографии запечатлены две актрисы – Анастасия Вертинская и Наталья Аринбасарова. Они держат на руках внуков – маленького Луку, сына Степана Михалкова, и Тимура, наследника Егора Кончаловского.

Счастливые бабушки с улыбкой смотрят в кадр, прижимая к себе любимых мальчиков. Судя по всему, бывшие супруги режиссеров поддерживают теплые отношения, периодически собираясь за одним столом. Скорее всего, фотография сделана несколько те назад, так как мальчики на снимке еще совсем малыши.

Поклонники оценили кадр, отметив, что современному поколению сложно понять его значимость. Также многие обратили внимание на то, что Анастасия Вертинская выглядит прекрасно, несмотря на преклонный возраст. Большинство пришло к выводу, что красавицы всегда остаются красавицами, и неважно, сколько им лет.

"Как такое возможно? Годы над ними не властны. Как жаль! Что Вертинскую больше не снимают в кино! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие они родные. Наши любимые актрисы", "Как когда-то сказал Сергей Михалков: один внук у меня Чингиз хан, второй Ленин", "Значимость этой фотографии не понять поколению тиктокеров, к сожалению", "Какая прелесть...Две роскошные женщины и два чуда...И столько смысла", – написали в комментариях.

Напомним, Анастасия Вертинская стала первой женой Никиты Михалкова. В этом браке у пары родился сын Семен. Наталья Аринбасарова была второй супругой Андрея Кончаловского.