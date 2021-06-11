Началова опубликовала фото взрослой дочери

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина после смерти матери живет с бабушкой и дедушкой. К школе близко, да и дом почти родной. Когда артистка уезжала на гастроли, Вера часто оставалась у родных.
Сегодня 14-летняя Вера Алдонина подающая надежды юная певица. Девушка пошла по стопам матери и уже смогла достичь немалых высот в своей звездной карьере.
Мать Юлии Началовой Таисия Началова опубликовали свежий снимок, на котором ее прославленная внучка предстала с наградой в руках. Девушка выглядела счастливой и довольной.
Как выяснилось, Вера выиграла финал Международного фестиваля-конкурса "Золотое сечение" в номинации "Эстрадный вокал" и удостоилась диплома Гран-при.
Напомним, Вера Алдонина родилась у Юлии Началовой от ее мужа, футболиста Евгения Алдонина, в 2006 году. Семья распалась из-за нового увлечения певицы. Сегодня спортсмен счастлив в новых отношениях с женщиной, которая очень сильно напоминает внешне Юлию Началову. Это отмечают многие подписчики Алдонина.
16 марта 2019 года Юлия Началова умерла от полиорганной недостаточности. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище. Отец Веры Алдониной принимает активное участие в ее воспитании.
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