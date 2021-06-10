Звезда "Экипажа" пошла на крайние меры ради внешности

Накануне 70-летия актриса Ирина Акулова согласилась на пластическую операцию, чтобы удивить поклонников.

Звезда культового советского фильма "Экипаж" стала гостьей ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" и приятно поразила гостей студии и телезрителей. Еще пару лет назад артистка выглядела гораздо хуже и совсем не напоминала кинозвезду. Однако в преддверии своего 70-летия Ирина Акулова пошла к пластическому хирургу.

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На консультации врач предложил подкорректировать лицо знаменитости: поработать со средней зоной лица, а также с шеей и подбородком. Актриса хотела во всеоружии появиться на собственном юбилее, который состоялся 8 июня, поэтому согласилась. Результат превзошел все ожидания: Акулова помолодела лет на 20 и собрала многочисленные комплименты окружающих. Актриса рассказала, что врач предлагал ей также скорректировать форму груди, но женщина отказалась, так как в баню она не ходит и отвисшие формы ее не смущают.

Напомним, что Ирина Акулова приобрела известность в конце 80-х годов благодаря двухсерийной картине "Экипаж", где исполнила роль жены пилота Ненарокова. Также артистка снялась в кинофильмах "Темные аллеи" и "Розыгрыш", сыграла много ролей в театре.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Ирина Акулова стала затворницей, оказалась в тяжелом положении и еле сводит концы с концами.