Звезда фильма "Экипаж" Акулова еле сводит концы с концами

Артистка Ирина Акулова оказалась в бедственном положении. Знаменитость еле сводит концы с концами.

Ирина Акулова приобрела известность в конце 80-х годов благодаря двухсерийной картине "Экипаж", где исполнила роль жены пилота Ненарокова. Также она снялась в лентах "Темные аллеи" и "Розыгрыш", играла на сценах МХАТа и "Современника".

В начале 2000-х актриса неожиданно пропала. Она перестала появляться в театре и больше не участвовала в съемках кинокартин. Акулова перебралась в старый дом в городе Кинешма Ивановской области и стала жить затворницей.

Журналистам программы "Прямой эфир" удалось впервые за много лет связаться со знаменитостью и взять у нее интервью. Актриса призналась, что живет на грани нищеты. В ее доме репортеры обнаружили много мусора, старую мебель и даже мертвую мышь.

У заслуженной артистки есть сын, но взрослый наследник приезжает редко. В последний раз мужчина навещал родительницу в прошлом году. "Он приезжает только летом", – уточнила та в беседе с ведущим Андреем Малаховым.

Соседи заявили, что актриса злоупотребляет алкоголем. Увлеклась спиртным она еще на пике карьеры. Как сообщает сайт "Комсомольская правда", знаменитость часто приходила на репетиции и спектакли в неподобающем виде.

Проблемы с алкоголем у Акуловой начались из-за мужчин. Артистка была трижды замужем и каждый раз причиной развода становились измены партнеров. Однажды звезда застала возлюбленного в постели с другой женщиной.