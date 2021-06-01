Вдова Грачевского рискует лишиться самого дорогого

Со съемок в культовом киножурнале началась карьера многих отечественных звезд – Глюкозы, Сергея Лазарева, Влада Топалова, Анны Цукановой-Котт и других. Однако теперь судьба проекта неизвестна.
Близкие уверены, что после смерти Бориса Грачевского у "Ералаша" нет шансов на успех, так как это целиком и полностью его детище. Артист не просто владел киножурналом, но был там и худруком, и продюсером, и завхозом, и режиссером. Вряд ли кто-то потянет такой же объем задач.
Впрочем, несмотря на это, контрольный пакет акций "Ералаша" принадлежит помощнику и соратнику Бориса Грачевского Аркадию Григоряну. Все решили сотые доли: на продюсера было записано 49,99% фирмы, а на его соратника остальная часть. Теперь высока вероятность, что вдове не достанется ничего.
Однако родственники не верят в то, что Грачевский добровольно отдал дело всей жизни постороннему человеку. Как сообщает Пятый канал, Екатерина Белоцерковская заказала почерковедческую экспертизу, и специалисты выяснили, что в документах стоит подпись не Бориса Юрьевича.
По словам знакомых, Грачевский не собирался прощаться с жизнью, поэтому не подготовил завещания. Скорее всего, наследникам "папы" "Ералаша" придется делить имущество в суде.
Кроме прав на киножурнал вдове предстоит разобраться с недвижимостью. Продюсеру принадлежали квартира в центре Москвы и загородный дом. Напомним, у Бориса Грачевского осталось четверо детей: 48-летний Максим и 41-летняя дочь Ксения, 8-летняя Василиса и годовалый Филипп.
Популярные темы форума
Где работает Анфиса и кем?
Что думаете по поводу Лукашенко?
Любимый не хочет жениться
Боюсь
Не могу начать новые отношения
Кого выберет Тимати в Холостяке?
Непереносимость лактозы
Последние серии сериалов и тв-шоу, программа передач и последние новости из мира телевидения