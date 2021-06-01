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Шоу-бизнес
Вдова Грачевского рискует лишиться самого дорогого

Вдова Грачевского рискует лишиться самого дорогого

Бориса Грачевского не стало 14 января. Теперь решается вопрос о том, кому достанется его детище "Ералаш".
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Со съемок в культовом киножурнале началась карьера многих отечественных звезд – Глюкозы, Сергея Лазарева, Влада Топалова, Анны Цукановой-Котт и других. Однако теперь судьба проекта неизвестна.

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Близкие уверены, что после смерти Бориса Грачевского у "Ералаша" нет шансов на успех, так как это целиком и полностью его детище. Артист не просто владел киножурналом, но был там и худруком, и продюсером, и завхозом, и режиссером. Вряд ли кто-то потянет такой же объем задач.

Впрочем, несмотря на это, контрольный пакет акций "Ералаша" принадлежит помощнику и соратнику Бориса Грачевского Аркадию Григоряну. Все решили сотые доли: на продюсера было записано 49,99% фирмы, а на его соратника остальная часть. Теперь высока вероятность, что вдове не достанется ничего.

Однако родственники не верят в то, что Грачевский добровольно отдал дело всей жизни постороннему человеку. Как сообщает Пятый канал, Екатерина Белоцерковская заказала почерковедческую экспертизу, и специалисты выяснили, что в документах стоит подпись не Бориса Юрьевича.

По словам знакомых, Грачевский не собирался прощаться с жизнью, поэтому не подготовил завещания. Скорее всего, наследникам "папы" "Ералаша" придется делить имущество в суде.

Кроме прав на киножурнал вдове предстоит разобраться с недвижимостью. Продюсеру принадлежали квартира в центре Москвы и загородный дом. Напомним, у Бориса Грачевского осталось четверо детей: 48-летний Максим и 41-летняя дочь Ксения, 8-летняя Василиса и годовалый Филипп.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 июня 2021, 14:24 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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