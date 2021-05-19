"Сколько боли": крик души вдовы Грачевского довел россиян до слез

В январе этого года ушел из жизни Борис Грачевский. Его вдова до сих пор не может принять случившуюся трагедию.

В ее личном блоге в "Инстаграм" часто появляются трогательные снимки с мужем. Накануне она опубликовала фото, где спит у него на плече. Борис Юрьевич смотрит в камеру и радужно улыбается. Он выглядит невероятно солнечным и счастливым.

Екатерина подписала кадр. Она подчеркнула, что Борис Грачевский всегда был рядом с ней, а потому она чувствовала cебя в безопасности. Белоцерковская написала, что любила его и будет любить всегда, а теперь сделает все для их общего сына. Она отметила, что другого такого человека встретить невозможно. Вдове режиссера жаль, что многие люди уже забыли об очевидных фактах. "Бог им судья", – закончила она.

Своими откровениями Екатерина Белоцерковская довела до слез не только подписчиков, но и многих коллег. Фото прокомментировала Елизавета Арзамасова, пожелавшая ей сил. Яна Поплавская вспомнила, что Борис Юрьевич и правда невероятно любил жену и мог говорить лишь о ней. Певица Афина напомнила Екатерине, как раньше они тепло проводили вместе время. "Столько боли в словах", – отметила она.

Пользователи Сети тоскуют вместе с вдовой Бориса Грачевского, поддерживают ее и активно предлагают помощь. "Катенька, слов для утешения нет. Сил Вам, милая", "Эта фотография называется любовь. Милая, безусловная, волшебная", "Вы были счастливы оба, это видно по глазам. Сил Вам, Катюша", "Как же я плакала, слезы сами лились", – комментировали поклонники.

