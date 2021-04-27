"Боря бы не допустил": бывшая жена Грачевского взвыла из-за вопиющей несправедливости

Анна Грачевская опубликовала душераздирающий пост в своем микроблоге. Она рассказала, что при жизни режиссер "Ералаша" доверил управление киножурналом якобы проверенному человеку. Однако помощник распорядился по-своему.
Бывшая жена Бориса Грачевского поведала, что мужчина прибрал к рукам детище режиссера. У Анны подрастает дочь Василиса от создателя "Ералаша". Она в шоке от поступков помощника экс-супруга, который теперь единолично владеет наследием покойного Бориса Грачевского.
Анна Грачевская посетовала, что режиссер мало внимания уделял юридическим тонкостям, полностью посвящая себя творчеству. По словам женщины, правая рука Бориса Грачевского вероломно плюнул и на интересы вдовы режиссера — Екатерины Белоцерковской, которая растит сына от Грачевского.
Анна отметила, что "Боря бы не допустил" подобного исхода событий, будь он жив. Видимо, бывшая жена Бориса Грачевского готова идти до конца в борьбе за наследие режиссера и восстановление справедливости. Напомним, создатель "Ералаша" скончался от последствий коронавирусной инфекции 14 января в возрасте 71 года.
Популярные темы форума
Слабые мужики
Пиар акция?
Патриархат? За или против?
Заголовки статей шокируют 😨
Мне нравится теплое время года!
Полеты на Марс.
И снова здравствуйте! 😊😊😊
Землю укрыло снегом!
Моя борьба