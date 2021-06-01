"Лжец!": погрязший в долгах Зайцев пошел на крайние меры

Скандал с долгами Дома моды продолжается. Близкие модельера убеждены, что он не одобряет происходящее, но больше не может бороться.

Ситуация уже который раз вызывает серьезный резонанс в обществе. Сторонники Вячеслава Зайцева появились в программе "Пусть говорят", чтобы разобраться. Информация о том, что Дом моды начали распродавать подтвердилась. Юрист Ирина Любоседова рассказала, что здание было поделено на секторы. Некоторые из них начали продавать уже в начале марта, последняя сделка была совершена в середине мая. Официальные цифры пока не сообщаются.

Помощник легенды Расул Ахмедов отметил, что все было сделано ради того, чтобы погасить долги, и такой выход был предложен самим кутюрье. Ранее они якобы составляли 40 миллионов. Вырученных денег хватило на то, чтобы разобраться с делами. Оставшаяся сумма якобы оставлена на дальнейшее развитие бизнеса.

Однако в его слова не верят многие близкие и коллеги Вячеслава Зайцева. Они полагают, что сам модельер просто не осознает того, что происходит, и никогда бы не допустил подобного. Они убеждены, что часть помещения стоила около 400 миллионов.

Бывший директор Дома моды уверен в неправдивости слов Расула Ахмедова. "Лжец!" – заявил он в студии передачи. Он считает, что модельера могли лишь заставить пойти на сделку, но добровольно он никогда бы не продал "дело всей жизни".

