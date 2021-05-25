Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Вторник
25 мая
Лента новостей
17:30
Разин признался в чувствах к дочери Горбачева: Очень сильно влюбился
17:18
Оставшейся без носа экс-жене Аршавина предрекли скорый уход: Фатальная судьба
17:16
Запойная Линдси Лохан получила еще один шанс на спасение
17:16
"Моя прямая обязанность": Чехова засветилась в компании четырех мужиков
16:52
Дачников проинформировали о штрафах за сорняки на участке
16:43
Песков высказался о назвавшем себя Путиным главе Коми
16:40
Волочкова прилюдно схватилась руками за ствол
16:31
"Лесбиянит в полный рост": сексапильная Водонаева воспылала страстью к подруге
16:27
"Будто его нет": появление тяжелобольного Зайцева на экране вызвало оторопь и слезы
16:19
Где смотреть специальный эпизод сериала "Друзья" на русском
16:11
Политолог Гусев о судьбе Белоруссии после инцидента с самолетом: Будет полный железный занавес
16:01
"Вечером обниму тебя и зацелую!": Киркоров признался в чувствах дочери Пугачевой
15:50
Канье Уэст переключился на Ирину Шейк после развода с Ким Кардашьян
15:49
"Мастерство и грация": очарованный Басков признался в нежных чувствах к Орбакайте
15:39
Гигантские долги и подорванное здоровье: вусмерть измотанного актера "Дневников вампира" жена вытащила со дна
15:35
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
15:21
Разлучница Макеева планирует отобрать ребенка у бывшей жены новоиспеченного супруга
15:17
Что будет с курсом рубля в июне
15:13
"Мы должны были встретиться!": Пресняков опубликовал фото с Орбакайте и вывалил откровения
15:08
"Из всех утюгов": новый клип Пирожкова взорвал публику
14:54
"Фестивали, конкурсы, концерты": украинцев захотели научить "американским ценностям"
14:45
Приумножаем средства: назван лучший способ вложить 100 тысяч рублей
14:44
Лазарев заставил сына исполнить "взрослую" песню на всю страну
14:43
Донбасс подождет: аналитик Калиниченко советует Зеленскому договариваться с Путиным по газу
14:40
Властям Белоруссии пригрозили международным расследованием после задержания Протасевича
14:40
"Обожаю тебя": Галкин признался в нежных чувствах к знаменитой артистке
14:32
Пригожин плюнул в своих детей и бывшую жену: Взяли и заложили наследство мошенникам
14:31
Рудковская вспомнила об оголившемся Билане
14:23
Звезда сериала "Деффчонки" попала в лапы злоумышленников
14:11
"Такое возможно?": известная модель обнажилась после родов
14:04
Тихановская заявила о возможном применении "сыворотки правды" против Протасевича
13:59
"Это воплотила я!": подруга о возвращении после развода Преснякова к Орбакайте
13:54
"Короткая и неожиданная болезнь": Умер актер сериала "Офис"
13:54
"Остатки мозга": беременная Арзамасова заговорила о тяжелом состоянии
13:49
Эксперт Казакевич о последствиях инцидента в минском аэропорту: Белоруссию ждут финансовые потери
13:40
Названа причина преждевременных родов Меган Маркл
13:38
"Вместо Давы": Бузову заподозрили в новом романе
13:36
В Кремле ответили на заявления о причастности России к инциденту с самолетом в Белоруссии
13:32
Украинский школьник попал в больницу после съемки видео
13:28
"Занят ответственным делом": Ефремову на зоне нашли применение
13:15
В Дагестане при пожаре погибли дети
13:09
"Человек-такса": известного актера хотели заформалинить для коллекции
13:04
"Гори в аду!": отрезавшего грудь популярного актера-трансгендера безжалостно затравили
13:04
Капельницы и инъекции: тающую на глазах Карпович закалывают полезными веществами
12:52
Во Франции призвали отменить санкции против России
12:46
Заявившая о любви к женщинам Водонаева вышла в свет с эффектной брюнеткой
12:43
В Тюмени пешехода насмерть сбили на переходе
12:43
В лесах и над морем: знаменитости все чаще завещают развеять свой прах
12:33
В Подмосковье у пенсионерки отобрали 300 тысяч
12:23
"Закрыли в доме с охраной": певица Максим рассказала о тяжелом периоде в жизни
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Только не плачь!": Провалившейся Маниже потребовалась помощь психотерапевта
Сраженная зависимостью Шурыгина обвинила любовника в своей беде: Хотела вернуться за дозой
Обколотый и с накрашенными ногтями: 19-летний Милохин странно хихикал и показывал язык
Страшный день: разбилась красавица Алена Кравец
Режим Лукашенко превратил Белоруссию в Северную Корею в центре Европы – Тихановская
Песков: Путин готов обсудить с Зеленским Крым при одном условии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Будто его нет": появление тяжелобольного Зайцева на экране вызвало оторопь и слезы

"Будто его нет": появление тяжелобольного Зайцева на экране вызвало оторопь и слезы

Накануне модельер появился в программе "Модный приговор". Такое решение продюсеров вызвало серьезный резонанс в Сети.
прочитано 453 раза

Дело в том, что когда-то именно Вячеслав Зайцев стал первым ведущим шоу. Его позвали, чтобы на всю страну вспомнить теплые совместные моменты из прошлого. Однако пока коллеги и друзья громко восхваляли кутюрье, он практически никак не реагировал. Было очевидно, что легендарный модельер плохо себя чувствует, и ему тяжело даже сидеть. У пользователей Сети тут же возник вопрос: зачем нужно было приводить тяжелобольного пожилого человека на съемки?

ПО ТЕМЕ

Россияне пришли в ужас от появившегося в "Модном приговоре" тяжелобольного Зайцева

"Я жду извинений": тяжелобольного Зайцева втянули с новый скандал из-за долгов

Еще большее изумление у народа вызвал тот факт, что практически все говорили о звезде в третьем лице. Они посчитали подобное обращение крайне неуважительным по отношению к великому человеку. "Больного человека считают за мебель", "Так говорят, будто его нет", "А это нормально вообще, что при нем обсуждают его в третьем лице?", "Что за пакость! Как можно позвать легендарного модельера и так хамить?", "Вот это жесть! Они вообще его за человека не считают", "Обратите внимание на великого, вам до него никогда не добраться!" – высказались они.

Многие также вспомнили слухи о том, что Вячеслава Зайцева якобы используют многие люди, чтобы нажиться на нем и его компании. Пользователи подчеркнули, что издевательства, которые приходится терпеть модельеру, просто доводят их до слез.

"И эти туда же! Лишь бы просмотров заработать, ничего святого!", "Без слез не взглянешь, вам не стыдно самим?", "Ушла эпоха! Рыдаю", "Как можно так издеваться над ним? Оставьте уже в покое", "Вы уморить хотите человека? Не понимаю, зачем постоянно показывать", "Видно же, что плохо ему, сколько можно", – возмутились комментаторы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 16:27 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость742735
Пожаловаться Ответить
Ему же гонорар выплатят,не переживайте.Профукали близкие всё,как и у Грачевского,сейчас и на этом позорище заработают..
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Вечером обниму тебя и зацелую!": Киркоров признался в чувствах дочери Пугачевой

Артист адресовал коллеге трогательные слова
Шоу-бизнес

Оставшейся без носа экс-жене Аршавина предрекли скорый уход: Фатальная судьба

Она на грани
Шоу-бизнес

"Из всех утюгов": новый клип Пирожкова взорвал публику

Александр Ревва выпустил хит
Шоу-бизнес

"Вместо Давы": Бузову заподозрили в новом романе

Фанаты раскрыли личность избранника певицы

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+