"Будто его нет": появление тяжелобольного Зайцева на экране вызвало оторопь и слезы

Накануне модельер появился в программе "Модный приговор". Такое решение продюсеров вызвало серьезный резонанс в Сети.

Дело в том, что когда-то именно Вячеслав Зайцев стал первым ведущим шоу. Его позвали, чтобы на всю страну вспомнить теплые совместные моменты из прошлого. Однако пока коллеги и друзья громко восхваляли кутюрье, он практически никак не реагировал. Было очевидно, что легендарный модельер плохо себя чувствует, и ему тяжело даже сидеть. У пользователей Сети тут же возник вопрос: зачем нужно было приводить тяжелобольного пожилого человека на съемки?

Еще большее изумление у народа вызвал тот факт, что практически все говорили о звезде в третьем лице. Они посчитали подобное обращение крайне неуважительным по отношению к великому человеку. "Больного человека считают за мебель", "Так говорят, будто его нет", "А это нормально вообще, что при нем обсуждают его в третьем лице?", "Что за пакость! Как можно позвать легендарного модельера и так хамить?", "Вот это жесть! Они вообще его за человека не считают", "Обратите внимание на великого, вам до него никогда не добраться!" – высказались они.

Многие также вспомнили слухи о том, что Вячеслава Зайцева якобы используют многие люди, чтобы нажиться на нем и его компании. Пользователи подчеркнули, что издевательства, которые приходится терпеть модельеру, просто доводят их до слез.

"И эти туда же! Лишь бы просмотров заработать, ничего святого!", "Без слез не взглянешь, вам не стыдно самим?", "Ушла эпоха! Рыдаю", "Как можно так издеваться над ним? Оставьте уже в покое", "Вы уморить хотите человека? Не понимаю, зачем постоянно показывать", "Видно же, что плохо ему, сколько можно", – возмутились комментаторы.

