"Требовали с нас денег": вскрылись данные о шантаже Юрия Музыченко

Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко утверждает, что его оклеветали.

Московский концертный директор музыканта отреагировал на информацию о якобы имевшем место пьяном дебоше певца в нижегородском клубе. Он подтвердил, что конфликт в заведении Tago Mago действительно был, но подробности выдуманы.

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По словам представителя Юрия Музыченко, артиста шантажировали. После отказа злоумышленники стали распространять недостоверную информацию, предает телеграм-канал Mash на Мойке.

Менеджер отметил, что никакого ножа и хватания сотрудница клуба за грудь не было. Концертный директор добавил, что фронтмен группы The Hatters отдыхал с женой, а не с приятелями, как утверждалось.

Он рассказал, что Юрий Музыченко не оценил музыку юных талантов из Нижнего Новгорода. А те оскорбились. "Требовали с нас денег", – отметил представитель артиста.

В суд готовится иск о клевете – заявил менеджер. Он признал, что в момент конфликта Юрий Музыченко был пьян и ругался с персоналом, но не более того. The Hatters – джипси-фолк-рок группа из Санкт-Петербурга. Существует с 2016 года.