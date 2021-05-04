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Шоу-бизнес
Известный певец устроил пьяный дебош с ножом в клубе

Известный певец устроил пьяный дебош с ножом в клубе

Фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко оскандалился в Нижнем Новгороде.
прочитано 585 раз

Исполнитель с коллективом приехали в город на гастроли. Юрий Музыченко с приятелями решили прогуляться по вечернему Нижнему Новгороду 2 мая.

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Веселая компания заглянула в клуб Tago Mago. Певец поинтересовался мерчем известного заведения Black Ho. Как отмечают свидетели произошедшего, музыкант был сильно под градусом.

В какой-то момент Юрий Музыченко завязал перепалку с персоналом. Якобы ругань переросла в угрозы ножом со стороны артиста и его товарищей. По слухам, одну из сотрудниц заведения схватили за грудь.

Угомонить знаменитых гостей персоналу клуба не удалось, поэтому Юрия Музыченко со товарищи выдворили из ночного заведения. По имеющейся информации, представители клуба намерены привлечь санкт-петербургского музыканта к ответственности. Сам певец пока не комментирует случившееся.

Известно, что перед инцидентом он выступил в Нижнем Новгороде. В соцсетях Юрий Музыченко опубликовал видео с концерта. The Hatters – джипси-фолк-рок группа из Санкт-Петербурга. Существует с 2016 года.

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Юрий Музыченко. Фото: www.instagram.com/yra_muzichenko/
Автор: 4 мая 2021, 10:41 Источник: Телеграм-канал Mash • Требует проверки

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