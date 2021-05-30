"Император в своей империи": Плющенко за рулем иномарки въехал на каток собственной спортивной академии

Фигурист Евгений Плющенко никогда не позволял себе эксцентричных поступков. В первую очередь спортсмена знают и любят как обладателя множества наград, олимпийских в том числе. Между тем накануне Евгений удивил поклонников странной выходкой – знаменитость на иномарке заехала прямо на каток собственной спортшколы.
На глазах у сотрудников и учеников Плющенко выкатил на лед дорогостоящий автомобиль Porche 911 Turbo Cabriolet. Под прицелом камер Евгений покружился на машине ярко-зеленого цвета. Получившееся видео фигурист опубликовал в личном "Инстаграм".
Ролик вызвал бурю эмоций у пользователей Сети. Под ним появилась не одна сотня комментариев самого разного толка – от восхищенных, до откровенно разгромных.
Плющенко упрекнули в желании похвастаться новой иномаркой. Поведение Евгения назвали детским, не соответствующим высокому статусу спортсмена. Некоторые пользователи Сети прошли к выводу, что видео с Плющенко – рекламное. Дескать, знаменитость устроила шоу ради хорошей скидки.
"Это один из пунктиков скидки при покупке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "🤣🤣🤣господи семья Рудковских самые лучшие комики🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣", "Вроде большой дядя, а как ребенок! Эх Женя!", "Император в своей империи👏❤️", – рассуждают пользователи Сети.
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