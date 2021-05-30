"Может, еще родит": стали известны подробности второй беременности Собчак

Людмила Нарусова подробно рассказала о жизни Ксении. По словам матери, она с 15 лет ведет самостоятельную жизнь и не просит материнских советов.
Также Людмила Борисовна утверждает, что, даже если дочь забеременеет во второй раз, она об этом узнает в самую последнюю очередь.
В настоящий момент между матерью и Ксенией Собчак сложные отношения. Они редко видятся и проводят вместе время. Однако с сыном Собчак и Виторгана Людмила Нарусова чаще куда-то выбирается.
"Дочь мне все время говорит: "Я не позволю испортить ребенка, как ты испортила меня". Ксюша Платона не наказывает, но заставляет быть дисциплинированным. Может, еще родит. Поставит меня перед фактом", – поделилась Людмила Борисовна.
Сейчас Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым и сыном живут вместе с Людмилой Нарусовой из-за того, что их загородный дом еще не достроили. Как утверждает мать журналистки, совместная жизнь начала ее доставать, поэтому она ждет скорейшего переезда семьи.
Отметим, что к нынешнему супругу и бывшему мужу дочери Людмила Нарусова относится хорошо. Она даже рассказала о романе с отцом Максима Виторгана:
"Когда он был молодым актером в театре Ленинского комсомола в Ленинграде, то я ходила на его спектакли. Влюбилась в него. Но я не пыталась начать с ним встречаться. Я была девушка восторженная и артистическая. Моя дочь влюбилась в Максима Виторгана, и они дали мне прекрасного внука".
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