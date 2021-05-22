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Шоу-бизнес
Звезда "Битвы экстрасенсов" родила третьего ребенка

Звезда "Битвы экстрасенсов" родила третьего ребенка

Участница шоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ Виктория Райдос сообщила поклонникам радостную новость.
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Ясновидящая рассказала о прибавлении в семье в своем инстаграм-аккаунте. Звезда шоу "Битва экстрасенсов" длительное время держала в тайне беременность, но потом все же сообщила, что ждет ребенка.

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Сюжеты Битва экстрасенсов

44-летняя звезда "Битвы экстрасенсов" разместила трогательный снимок ножки новорожденного. Виктория отметила, что они с мужем и детьми очень ждали появления на свет младенца. Фолловеры засыпали победительницу 16-го сезона телепроекта поздравлениями и поздравили Райдос. Россияне пожелали матери и ребенку крепкого здоровья.

Напомним, у ясновидящей с мужем Василием уже подрастают сын Захар и дочь Варя. Виктория не раз говорила о том, что супруг во всем ее поддерживает, поэтому ей с ним очень повезло.

Райдос рассказывала, что сначала избранник несерьезно относился к ее экстрасенсорным способностям. Осознав же, насколько большое место магия занимает в жизни возлюбленной, мужчина задумался. Примечательно, что после того, как младший ребенок четы появился на свет, ясновидящая быстро вернулась к работе.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Виктория Райдос. Фото: www.instagram.com/viktoriaraidos/
Автор: 22 мая 2021, 15:29 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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