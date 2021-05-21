"Очутилась под капельницей": Настю Каменских настигла беда

Артистка поведала, что этот год для нее начался очень тяжело. У нее скончался отец, потом звезда переболела коронавирусом. К тому же, из-за карантина и коронавирусных ограничений исполнительнице пришлось перенести свой концертный тур.
Однажды Настя Каменских из-за напастей перенесла паническую атаку и очутилась под капельницей. Певица осознала, что дальше так продолжаться не может и решилась на перемены. Перезагрузиться ей помогли мать, подруга Аня и девушки из команды NICE2CU.
Они поддержали интересную инициативу Насти Каменских – полететь вместе в Мексику отдыхать и реализовать реалити-проект "Девочки рулят". В жаркую страну звезда поехала, чтобы вновь обрести душевную гармонию, и это ей удалось.
Вдали от проблем Настя Каменских собралась с силами. В своем реалити-проекте знаменитость хотела поделиться с публикой самым личным: откровенно поведать о своих сомнениях и переживаниях, показать, как она справляется с трудностями.
Настя Каменских отметила, что уже записывала влоги, которые по-достоинству оценили зрители. Фанаты стали просить певицу записывать новые ролики. Так и родилась идея сделать реалити "Девочки рулят". Ранее исполнительница рассказала про свои отношения с мужем Алексеем Потапенко (Потап).
Популярные темы форума
Что думаете о Маниже?
Что подарить мужу лудоману?
Филлеры
Вкусненькое
Муж стал выпивать
СССР
Предатели
Бьёт муж
Кто изменяет чаще?
А вы встречали абьюзеров?