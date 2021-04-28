"Что за порнуха?": голую Каменских обплевали за постельную сцену

Певица отдыхает в Мексике. Недавно она начала снимать собственное реалити-шоу.

Программа "Девочки рулят" выходит на "Ютубе" и пользуется большой популярностью у поклонников дивы. Сперва она наслаждалась отпуском вместе с подругами, а теперь к ней присоединился и супруг Потап. В выпусках передачи Настя Каменских показывает свою реальную жизнь: со всеми неудачами и радостными моментами.

Последнее видео на канале вызвало неоднозначную реакцию. Все дело в том, что певица решила вставить достаточно откровенные кадры. На них она обнимает и целует своего возлюбленного в постели. Обнаженные тела мужа и жены слегка прикрывает лишь одеяло.

Некоторые пользователи восхитились романтическими отношениями пары. "Ох, зашла сюда, чтобы поплакать. Такая любовь!", "Я не знала, что Настя так любит Потапа!", "Самый горячая серия, как по мне", "Какие вы классные! Любви", "Ой, какая милота в кровати то! Просто не могу", "Как же вы любите друг друга! Это видно", "Теперь самая любимая серия!", "Какие вы хорошенькие", "Ребята, всех благ", – писали они.

Других же просто вывела из себя сцена в постели. "Уже с камерой и в постель залезли! Еще бы показали, как сексом занимаются! Ну, нельзя же свое личное так напоказ выставлять...И эти наигранные Настины слезы! Противная игра, фу", "Что за порнуха?", "Вот так все личное становится публичным", "Счастье любит тишину, говорите", "Постельная сцена была лишней", "А в кровати то это все зачем?" – возмутились подписчики Насти Каменских.

