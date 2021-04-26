"Зачем себя так позорить": щеголяющая без трусов Каменских взбесила россиян

Настя Каменских и рэпер Потап отдыхают в Мексике. Звезда показала поклонникам пикантную фотографию.

В личном блоге певица поделилась очередным провокационным снимком. Девушка предстала перед подписчиками в топе телесного цвета, черной шляпе и парео. Артистка изогнулась в соблазнительной позе, демонстрируя свои пышные формы.

"Закрыть глаза и раствориться в моменте (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Настя Каменских под фотографией. Пользователи Сети обратили внимание, что под полупрозрачной тканью на бедрах у девушки больше ничего нет. Поклонников смутила полоска голой кожи, где, по идее, должны быть трусы. Они посоветовали певице не забывать нижнее белье дома, ведь щеголять в таком виде по общественным местам некультурно.

"И не забыть надеть трусы", "Рассекаешь без трусов?", "А что по белью?", "И как всегда одна и та же поза на всех фото", "Не ноги, а сплошь одно сало, зачем так сознательно себя позорить", "Ох эти ляхи непобедимые", "А где Трусов?", "Ножки и грудь просто супер и секси без трусиков", "Свинка", "По утрам надев часы , не забудьте про трусы", "Потап приехал и Настя трусы теперь не носить", "Поправилась", – написали в комментариях.

Напомним, ранее рэпер Потап застукал супругу в компании сексапильного красавца Алехандро. Он думал, что возлюбленная отдыхает в Мексике с подругами, но оказалось, что девушка пригласила пожить на своей вилле и молодого человека. Артистка в итоге так и не поняла, почему возмутился муж. Красотка не ожидала, что он может "наехать" на ее из-за такой мелочи.