Каменских откровенно о ссоре с Потапом: Не представляете, что мы вытворяли

Фанаты восхищаются отношениями Насти Каменских и Потапа. Однако пара долго не могла добиться взаимопонимания.

Настя Каменских с удовольствием откровенничает с журналистами, рассказывая про свои отношения с супругом Алексеем Потапенко (Потап). Певица даже не скрывает ссоры, которые нередко вспыхивали. В беседе с изданием "Собеседник" артистка вспомнила годы, когда между ее и Потапа связывала лишь работа.

По словам Каменских, изначально она и рэпер не планировали выступать дуэтом, каждый хотел выступать сольно. Будущие возлюбленные не могли найти общий язык, с трудом записывали песни. "Ругались до выдирания волос. <...> Вместо здравствуй начинали скандалить", – помнит певица.

Настя не может забыть тот день, когда крупно поссорилась с Потапом. Артисты поругались перед выходом на сцену, где позже им вручили премию. Поскандалив за кулисами, певица и рэпер были вынуждены улыбаться и приветствовать зрителей как ни в чем не бывало.

"Вы не представляете, что мы вытворяли", – сказала Каменских.

С годами Настя и Потап смогли не только подружиться и добиться взаимопонимания, но и по-настоящему полюбить друг друга. По словам певицы, их отношения строятся исключительно на доверии. "Как говорится, от любви до ненависти один шаг", – отметила Каменских.