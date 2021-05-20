"Колхозная бабушка": живущую с миллиардером Водянову разнесли за нелепый вид

Многие отмечают, что предпочтения иконы стиля в одежде серьезно меняются. Такое пользователи Сети могут простить кому-угодно, но не Наталье Водяновой.

Дива опубликовала новое фото. На кадре она широко улыбается, облачившись в розовый трикотажный свитер в стиле оверсайз. Вместо привычной шикарной прически на голове Натальи Водяновой можно увидеть небрежно завязанный пучок. Подписчики просто ахнули.

Все дело в том, что внешностью Натальи Водяновой поклонники восхищаются постоянно. Они считают, что она выглядит младше своих лет и неустанно следит за собой. Вдобавок ко всему, после того, как она официально стала женой одного из самых богатых мужчин мира, Антуана Арно, ожидания от знаменитости выросли еще в несколько раз.

Однако, судя по всему, модель совершенно не стремится нравиться всем. Она активно пропагандирует модный тренд на естественность и не слушает тех, кто твердит ей об отсутствии макияжа. Под публикацией звезда рассказала о том, как пристрастилась к кулинарным изыскам.

"Колхозная бабушка", "Наталья, не надо так, Вы же красивая", "Чем она красива?", "У богатых свои привычки, бедных они не поймут", "Бабушка", "Ой, как плохо выглядит", "Наташа, не идет прическа", "Фу, что за образ", "Почему нет нормальной прически?" – возмутились пользователи.