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Шоу-бизнес
Настоящая фамилия Водяновой прозвучала на Первом канале: все ошибались

Настоящая фамилия Водяновой прозвучала на Первом канале: все ошибались

Модель стала гостьей программы "Вечерний Ургант". Она раскрыла свой секрет.
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Оказалось, что только в России фамилию звезды произносят неправильно. При рождении ей досталась фамилия с ударением на третий слог, а вовсе не на второй, как полагают многие русскоязычные поклонники. Первое время Наталью страшно раздражал тот факт, что часть ее личности безжалостно коверкают. Однако позднее она стала смотреть на ситуацию иначе.

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 Наталья Михайловна Водянова

Наталья Михайловна Водянова модель, актриса

По словам Наталии Водяновой, в какой-то момент нашелся "умный человек", который объяснил ей, что ее фамилия с ударением на третий слог звучит как фамилия знаменитости. По мнению человека, повлиявшего на восприятие модели, исходный вариант произношения звучит проще и не так красиво. Его слова успокоили диву, и она смирилась.

Звезда призналась, что во всем мире ударение ставят правильно, а потому лишь в России она столкнулась с такими трудностями. Однако на этом борьба с именем не завершилась. Водянова рассказала, что ей крайне неприятно, когда незнакомцы вдруг называют ее "Наташей". Как сообщает телеканал "360", она предпочитает не слышать подобных сокращений от чужих людей.

Напомним, Наталья Водянова воспитывает пятерых наследников. Формой многодетной матери восхищается весь мир. Не так давно она показывала, как общается со своим 19-летним сыном Лукасом на русском языке. Обучение дается молодому человеку непросто.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 20 апреля 2021, 12:47 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
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Чудесные дети Натальи Водяновой: отличный повар, модель и живое напоминание о дедушке-ветеране

комментарии

Ответить:

Гость695210
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Интеллигентный человек никогда не позволит себе фамильярное обращение к незнакомому человеку, типа, эй, Наташа. Так ведёт себя только быдло.
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