Заплаканная Водянова без макияжа взбудоражила публику

Супермодель Наталья Водянова продемонстрировала свое лицо без косметики и напугала публику заплаканными глазами.

39-летняя модель опубликовала в своем инстаграм-аккаунте очень естественный снимок, на котором женщина выглядит грустной. При этом на ее лице нет косметики, а на волосах – укладки. На фото Наталья Водянова задумчиво смотрит в строну, выставляя на суд многочисленных подписчиков свою натуральную красоту.

Фолловерам модели показалась, что она выглядит заплаканной. Многие посчитали, что у Натальи выдался тяжелый понедельник. В утешение подписчики пообещали, что следующий день обязательно будет лучше, и похвали естественность Водяновой:



“Очень красивая и в понедельник” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Что то грустная кто обидел нашего человечка?”, “Солнышко, все хорошо, все пройдет”, “Такая естественная красота”, “Спасибо за такие искренние фото”.

Супермодель оставила без ответов вопросы подписчиков и предоставила им гадать, что же заставило знаменитость плакать. Впрочем, возможно, глаза Водяной просто кажутся грустными без макияжа, с которым ее привыкли видеть поклонники.

Напомним, что, несмотря на прекрасную фигуру, у знаменитой российской манекенщицы уже пятеро детей, и забот с ними точно хватает. Кроме того, Наталья Водянова известна публике как общественный деятель и филантроп.