Убитая горем вдова Грачевского поклялась никогда не вступать в брак

Возлюбленная Бориса Грачевского пообщалась с поклонниками. Екатерина Белоцерковская решила остаться верной покойному мужу до конца жизни.

Молодая женщина до сих пор не может смириться со смертью супруга. Екатерина Белоцерковская поделилась своей болью в "Инстаграм". Фолловеры сопереживают ей и задают много вопросов. Вдова Бориса Грачевского ответила подписчикам.

Белоцерковская заверила, что больше не будет выходить замуж. Она заявила, что ее супругом навсегда останется режиссер.

Екатерина призналась, что ее нынешняя жизнь походит на существование. Вдове создателя "Ералаша" очень трудно без любимого мужчины. Перенести горе ей помогает маленький сынишка Филипп.

К слову, недавно малышу исполнился годик. Жена Бориса Грачевского отметила, что после потери главы семейства надо жить ради детей, хотя это и трудно.

Отметим, что Белоцерковская часто наведывается на могилу режиссера. Она часто публикует посты с душераздирающими признаниями в любви к скоропостижно умершему мужу. Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января этого да от осложнений после коронавируса Сначала режиссер пытался бороться с недугом самостоятельно, но потом ему стало хуже, и звезду госпитализировали. Однако спасти Бориса Грачевского не удалось.