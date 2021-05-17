Вскрылись данные о внебрачном ребенке скончавшегося солиста "Песняров" Борткевича

Приятельница Леонида Борткевича Антонина Саврасова-Абрамова обнародовала сенсационную правду о личной жизни артиста.



Женщина поделилась секретами исполнителя. Певец был трижды женат. У него появились на свет четверо сыновей от поклонницы – Ирины Померанцевой, в браке с которой он не состоял.

Теперь же выяснилось, что в жизни Леонида Борткевича были еще один важные отношения, от которых около десяти лет назад у него родилась дочь. Подруга солиста знаменитой группы поведала, что мать девочки – личность не публичная. По ее словам, женщина собиралась поделиться своей историей с публикой, но передумала.

Антонина Саврасова-Абрамова предполагает, что ее запугали. По мнению подруги Леонида Борткевича, окружению покойного певца невыгодно, чтобы народ узнал о его дочери. Ведь девочка – претендентка на внушительное наследство звезды. Женщина отметила, что перед смертью исполнитель продал дом за миллион долларов. Квартиру в Белоруссии же он приобрел потом за сто тысяч долларов.

Приятельница звезды эстрады предположила, что оставшиеся средства могла забрать бывшая жена Леонида Борткевича Татьяна. С ней музыкант развелся полтора года назад. К слову, разница в возрасте супругов составляла 36 лет.

Саврасова-Абрамова также поведала, что в последние дни жизни солист "Песняров" пребывал в жутком состоянии и в полном одиночестве. Якобы у него были пусты холодильники, а постельное белье было грязным и мокрым. Напомним, Леонид Борткевич скончался в середине прошлого месяца из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом.