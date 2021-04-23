"Зубы сжал, по губам пена пошла": появились страшные детали последних дней истощенного солиста "Песняров" Борткевича

Солист "Песняров" скончался 13 апреля. Незадолго до смерти Антонина Саврасова-Абрамова встретилась со звездой.



Все дело в том, что Леонид Борткевич тяжело переживал разрыв с последней супругой. В начале апреля Саврасова-Абрамова приехала в Минск и посетила квартиру исполнителя. Он поразил ее своим видом. За пару месяцев до этого он был знойным и крепким, но на пороге она увидела истощенного немолодого мужчину. Он попросил приятельницу сварить ему кашу, та с радостью согласилась. Позднее последовала еще одна просьба. Музыкант потребовал бутылку водки, но журналистка отказала ему.



Через несколько часов Антонина Саврасова-Абрамова вернулась в апартаменты друга. По дороге она встретилась с его бывшей супругой. Она накинулась на незнакомку, спросив ее, по какой причине она бросила певца в тяжелом состоянии.

Приятельница Борткевича обнаружила его пьяным, но до сих пор не понимает, кто принес ему заветную бутылку спиртного. "Зубы сжал, по уголкам губ пена пошла", – вспомнила журналистка. Она предложила вызвать врача, но солист "Песняров" отказался. Через несколько дней его не стало.

Подруге исполнителя постоянно приходят угрозы и обвинения. Бывшая жена Леонида Борткевича вместе с коллегами обвиняет ее в смерти певца. Саврасова-Абрамова убеждена, что у него не было никого ближе нее, так как артист звонил ей восемь раз в сутки. Она не считает себя виноватой и невероятно скорбит по "другу Лене".

