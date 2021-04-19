Болезнь и одиночество: как умирал солист "Песняров" Борткевич

Леонид Борткевич к концу жизни остался в квартире совсем один. Во всяком случае, так утверждают его близкие.

Исполнитель из знаменитого ВИА "Песняры" перед смертью расстался с третьей супругой — моделью Татьяной Родянко. Их брак просуществовал 17 лет. Общий сын Кристиан у пары родился в 2005 году. Леонид Борткевич рассказывал, что счастлив в отношениях с женой, но теперь появилась другая информация.

В шоу "Звезды сошлись" на НТВ первая супруга певца Ольга Шумакова поведала, что артист признавался ей, что постоянно ссорился с избранницей. По словам женщины, незадолго до кончины Леонид Борткевич продал дом и последние дни жил один в минской квартире. Кроме того, его мучила болезнь – сахарный диабет.

Ольга Шумакова прожила с артистом пять лет. У них появился на свет сын Алексей. Экс-возлюбленная звезды рассказала, что они расстались, поскольку Леонид Борткевич завел роман с прославленной гимнасткой Ольгой Корбут. Шумакова же влюбилась в другого мужчину. По ее мнению, он был умнее ее мужа.

Женщина узнала о смерти бывшего супруга от общих знакомых. Известие привело ее в шок. Шумаковой не было на похоронах. Она хотела пойти проститься с певцом, но позже передумала, посчитав, что будет на церемонии лишней.

Напомним, солист "Песняров" умер 13 апреля от последствий сахарного диабета. У Леонида Борткевича отказали почки.