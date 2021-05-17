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Шоу-бизнес
"Мне повезло выжить": Энтони Хопкинс откровенно о страшной зависимости

"Мне повезло выжить": Энтони Хопкинс откровенно о страшной зависимости

Голливудский актер Энтони Хопкинс сделал важные выводы после тяжелой борьбы с алкоголизмом. Мужчина нашел причину всех бед.
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Популярный американский артист Энтони Хопкинс полюбился зрителям, благодаря участию в картинах "Молчание ягнят", "Хичкок", "Отец" и множестве других известных фильмов. Его заслуженно называют легендарной личностью голливудского кинематографа, которая продолжает сниматься в 83 года с неутомимой силой.

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Сейчас Энтони Хопкинс уверен — несколько десятков лет назад его жизнь могла закончиться весьма трагично из-за алкогольной зависимости. Тогда он лежал в больнице с тромбом в ноге и врач укоризненно пророчил ему скорую кончину. К счастью, артисту удалось избавиться от пагубного пристрастия к спиртному и начать новую жизнь.

Актер вспоминает о пережитых запоях и ему становится стыдно. Он полагает, что был агрессивным, упрямым и причинял вред окружающим. По словам звезды, главное — избегать злобы, так как это разрушительное чувство неминуемо приводит человека к гибели. "Мне повезло выжить. Несколько друзей, с которыми я находился в том беспробудном хаосе, погибли", — выразился Энтони Хопкинс.

Звездный мужчина уважительно относится к супруге и прислушивается к ее советам. Жена рекомендует Энтони Хопкинсу не бросать работу, так как съемки подпитывают его благоприятной энергией. "Если мне будут по-прежнему предлагать роли, я буду их играть — пока все волосы и зубы не выпадут", — объявил артист.

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Энтони Хопкинс. Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 17 мая 2021, 04:05 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
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