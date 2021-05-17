"Мне повезло выжить": Энтони Хопкинс откровенно о страшной зависимости

Популярный американский артист Энтони Хопкинс полюбился зрителям, благодаря участию в картинах "Молчание ягнят", "Хичкок", "Отец" и множестве других известных фильмов. Его заслуженно называют легендарной личностью голливудского кинематографа, которая продолжает сниматься в 83 года с неутомимой силой.
Сейчас Энтони Хопкинс уверен — несколько десятков лет назад его жизнь могла закончиться весьма трагично из-за алкогольной зависимости. Тогда он лежал в больнице с тромбом в ноге и врач укоризненно пророчил ему скорую кончину. К счастью, артисту удалось избавиться от пагубного пристрастия к спиртному и начать новую жизнь.
Актер вспоминает о пережитых запоях и ему становится стыдно. Он полагает, что был агрессивным, упрямым и причинял вред окружающим. По словам звезды, главное — избегать злобы, так как это разрушительное чувство неминуемо приводит человека к гибели. "Мне повезло выжить. Несколько друзей, с которыми я находился в том беспробудном хаосе, погибли", — выразился Энтони Хопкинс.
Звездный мужчина уважительно относится к супруге и прислушивается к ее советам. Жена рекомендует Энтони Хопкинсу не бросать работу, так как съемки подпитывают его благоприятной энергией. "Если мне будут по-прежнему предлагать роли, я буду их играть — пока все волосы и зубы не выпадут", — объявил артист.
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