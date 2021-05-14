"Терпела до последнего": актриса Сташенко экстренно госпитализирована

Оксана Сташенко почувствовала сильные боли в животе и обратилась за помощью к медикам.

54-летняя актриса была в Доме кино, когда почувствовала неприятные симптомы. У звезды сериала "Возвращение Мухтара" начались боли в животе. Когда терпеть стало невозможно, Оксана Сташенко вызвала скорую помощь, которая отвезла заслуженную артистку России в Боткинскую больницу.

В настоящий момент знаменитая пациентка лежит в хирургическом отделении, как будет дальше – пока неизвестно. Медики делают ей уколы и ставят капельницы, из вены постоянно торчит катетер. Есть и пить артистке пока запрещают. Сташенко еще не озвучили окончательный вердикт. Врачи надеются исключить такие диагнозы, как язвенная перфорация и панкреатитный шторм.

В комментарии изданию Teleprograma.pro актриса выразила восхищение персоналом Боткинской больницы. Женщина рассказала, что абсолютно все сотрудники отнеслись к ней как к родной и проявили максимальную заботу и уважение. Несмотря на боль, Оксана Сташенко относится к ситуации с оптимизмом и верит, что победит болезнь.

Напомним, что ранее звезда сериала "Возвращение Мухтара" испробовала на себе альтернативный метод сохранения кожи лица в тонусе. По совету знакомого врача Оксана Сташенко прошла безоперационный лифтинг – ультраформер и осталась очень довольна результатом.