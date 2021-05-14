Скончалась вдова Евгения Леонова

Заслуженный работник культуры РФ и вдова Евгения Леонова – Ванда Владимировна ушла из жизни на 86-ом году.

Сегодня пришла трагическая новость о смерти Ванды Леоновой. Она была одной из старейших сотрудниц театра "Ленком" и проработала в его литературной части почти полвека. Ранее в том же театре служил и ее знаменитый супруг – Евгений Леонов, скончавшийся еще в 1994 году.

Ванда и Евгений Леонов прожили в счастливом браке 37 лет, и родили сына Андрея, который пошел по стопам отца и тоже стал знаменитым актером. Театр "Ленком" выразил глубокие соболезнования Андрею Леонову, потерявшему мать, и другим родным и близким Ванды Владимировны. Пресс-служба театра отметила, что вдова Леонова внесла большой вклад в деятельность учреждения культуры, участвовала в выпуске многих знаковых спектаклей. Коллеги любили Ванду Владимировну, ценили ее профессионализм, отмечали доброжелательность и неиссякаемую энергию женщины.

Точные причины смерти заслуженного работника культуры пока не сообщаются. Но известно, что Ванда Леонова была слаба здоровьем. В одном из интервью ее сын рассказывал, что здоровье матери сильно пошатнулось после смерти отца и женщине пришлось пройти через сложные операции. А в феврале этого года стало известно об экстренной госпитализации Леоновой.

На момент кончины вдове актера было 85 лет. Информация о дате и месте похорон Ванды Владимировны появится позже. Напомним, что сам Евгений Леонов похоронен на Новодевичьем кладбище.