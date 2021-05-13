Примерный семьянин Киркоров о своей бурной сексуальной жизни: Так шалю, что мама дорогая

Филипп Киркоров не скрывает, что в молодости любил "отрываться". Теперь же у него дети, однако это не мешает звезде отдыхать.

На днях в Москве состоялась премьера комедии "Прабабушка легкого поведения". По этому случаю звезды отечественного шоу-бизнеса вспомнили об авантюрных поступках. Например, Филипп Киркоров упомянул о своих сексуальных похождениях.

Певец отметил, что особенно бурной была его жизнь с Аллой Пугачевой. По словам поп-короля, он "шалил" в молодости – в период с 1994-го по 2004-й. Вдаваться в подробности артист не стал, однако подчеркнул, что сейчас у него дети, поэтому он ведет себя более осмотрительно.

Примерный семьянин Филипп Киркоров не завязал с вечеринками и развлечениями, однако позаботился о безопасности. "Теперь я шалю там, где вы никогда не узнаете! Но так шалю, что мама дорогая", – признался поп-король.

Стоит отметить, что ранее адвокат Екатерина Гордон вмешалась в скандал вокруг госпитализации Ольги Бузовой. Она предположила, что поющая ведущая попала на больничную койку после вечеринки у Филиппа Киркорова, где злоупотребляла различными веществами. Поп-король не смог пройти мимо публикации юриста. В комментарии артист заявил, что, вероятно, автор поста и сама не понаслышке знает о передозировке.

По словам Филиппа Киркорова, на его праздниках всегда лучшая еда и напитки, однако того, что хочет найти Екатерина Гордон, отродясь не было. "Замазали носик и теперь мерещится", – подытожил артист.